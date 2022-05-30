Обучение аналитике на Wildberries и Ozon

Всем привет! На связи Андрей Колупаев! Я эксперт-аналитик по маркетплейсам (Wildberries, OZON) с 2-х летним опытом работы.
На данный момент я занимаюсь полным и частичным ведением клиента с точки А в точку Б, сопровождаю на всех этапах становления бизнеса.
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ДАННАЯ УСЛУГА ПОМОЖЕТ ВАМ
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– научиться самостоятельно делать анализ
– построить успешный бизнес на маркетплейсах
– увеличить количество заказов в несколько раз
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ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС?
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✅ Проведем обучение в Zoom, которое займёт всего несколько дней
✅ На практике покажем, как правильно анализировать нишу и стоит ли ее выбирать
✅ Объясним, как правильно читать все графики и цифры, что они значат, и что они дают
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ?
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1) найдете выгодные товары для выхода на маркетплейсы
2) научитесь торговать на примере лидеров, управлять ценой и поставками, следить за конкурентами
3) сконцентрируйтесь на ключевых метриках для развития торговой матрицы и увеличения прибыли
4) спады случаются даже с большими компаниями - это нормально, когда вы растете и выходите на новый рынок. Мы поможем найти и излечить болезни роста
5) сможете масштабировать свой бизнес
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О нас:
Успешно работаем на маркетплейсах с 2020 года!
Мы обеспечим поддержку и обучение по всем возникающим вопросам относительно бизнеса.
Создадим высокодоходный и полностью прозрачный работающий бизнес, который не требует найма штата сотрудников и офиса.
Индивидуальное практическое обучение в режиме онлайн – 24/7
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