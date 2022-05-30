Обучение на менеджера аналитики маркетплейса

Всем привет! На связи Андрей Колупаев! Я эксперт-аналитик по маркетплейсам (Wildberries, OZON) с 2-ти летним опытом работы.

На данный момент я занимаюсь полным и частичным ведением клиента с точки А в точку Б, сопровождаю на всех этапах становления бизнеса.

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КТО ТАКОЙ МЕНЕДЖЕР АНАЛИТИКИ НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ И КАКАЯ ОТ НЕГО ПОЛЬЗА?

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Это человек-оркестр, который совмещает в себе широкий функционал по управлению продажами товаров: контент, продвижение, аналитика, контроль остатков и формирование поставок — инструменты, которыми он должен ежедневно профессионально управлять для достижения высоких показателей в среде с огромной конкуренцией и равными условиями для всех игроков.

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ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ?

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Мы берем Вас за руку и лично ведем до результата Вашей мечты, а именно:

1) научимся анализировать рынок и конкурентов

2)не забудем и про анализ продаж и оборачиваемости, маржинальности товаров

3)обретёте навык организации продаж через маркетплейсы с нуля

4)обучим работать с карточками товара (контент, CEO): оптимизация названия, написание продающего текста, характеристики, фото контент, инфографика и т.д.

5)если не до конца понимаете, как работать в Excel (работа с номенклатурой товара, формирование отчетов, сводные таблицы (ВПР), то мы справимся и с этим!

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Есть разные варианты сотрудничества от разовых консультаций до ведения под ключ.

О нас:

Успешно работаем на маркетплейсах с 2020 года!

Мы обеспечим поддержку и обучение по всем возникающим вопросам относительно бизнеса.

Создадим высокодоходный и полностью прозрачный работающий бизнес, который не требует найма штата сотрудников и офиса.

У нас есть свой личный бренд!

Бесплатное практическое обучение в режиме онлайн – 24/7