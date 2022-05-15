Поиск производителей и оптовых продавцов товара

Мы компания Maroon&Broker предоставляем комплексные услуги по работе на маркетплейсах и в онлайн торговле. У нас работает пока всего 12 человек в штате, поэтому мы принимаем заказы только, если уверены, что выполним их качественно.
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Что следует учитывать при поиске производителей и оптовиков
- Следует каждого опросить на предмет разрешения на продажу
- Составить эксклюзивный контракт правильно, если это возможно
- Опросить про частоту изменения цен
- Выйяснить количество товара на складе и как быстро он пополняется
- Качество товара и другие условия