Поиск производителей и оптовых продавцов товара

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3 года назад
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Мы компания Maroon&Broker предоставляем комплексные услуги по работе на маркетплейсах и в онлайн торговле. У нас работает пока всего 12 человек в штате, поэтому мы принимаем заказы только, если уверены, что выполним их качественно.

Для связи, обращайтесь в What's App:  89120214861 или на почту: [email protected]

Что следует учитывать при поиске производителей и оптовиков

  • Следует каждого опросить на предмет разрешения на продажу
  • Составить эксклюзивный контракт правильно, если это возможно
  • Опросить про частоту изменения цен
  • Выйяснить количество товара на складе и как быстро он пополняется
  • Качество товара и другие условия