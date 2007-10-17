Экипировочный центр «Форвард»

http://www.forward-sport.ru

Разработка коллекции экипировки сборной России 2005 / 2006.

Заказчик ООО «Селеско» - для экипировочного центра «Форвард».

В последствии на её основе с доработками выпускалась коллекция сборной России 2006 / 2007.

Была проделана огромная по масштабу работа от начальных набросков и основной идеи дизайна коллекции до готовых макетов. Работа не ограничивалась только самой коллекцией - было разработано большое количество дизайнов фурнитуры и упаковки.

Полностью коллекцию можно посмотреть на сайте:

http://www.forward-sport.ru/swf/index2.html