Экипировочный центр «Форвард»

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Разработка коллекции экипировки сборной России 2005 / 2006.
Заказчик ООО «Селеско» - для экипировочного центра «Форвард».
В последствии на её основе с доработками выпускалась коллекция сборной России 2006 / 2007.
Была проделана огромная по масштабу работа от начальных набросков и основной идеи дизайна коллекции до готовых макетов. Работа не ограничивалась только самой коллекцией - было разработано большое количество дизайнов фурнитуры и упаковки.
Полностью коллекцию можно посмотреть на сайте: