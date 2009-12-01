Памятник архитектуры, пер. Нахимова, 3
Промышленный дизайн
Добавлена142 просмотра
14 лет назад
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Памятник архитектуры, пер. Нахимова, 3
Дата публикации: 01.12.09
Памятник архитектуры
Реабилитация здания под офисные помещения
с надстройкой четвертого этажа
по адресу г. Одесса, пер. Нахимова, 3
Эскизный проект