Памятник архитектуры, пер. Нахимова, 3

Промышленный дизайн
Добавлена
14 лет назад
142 просмотра
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Памятник архитектуры, пер. Нахимова, 3

Дата публикации: 01.12.09

Памятник архитектуры

Реабилитация здания под офисные помещения

с надстройкой четвертого этажа

по адресу г. Одесса, пер. Нахимова, 3

Эскизный проект