Полимерные нашивки (резиновые мульки)
Промышленный дизайн
Добавлена143 просмотра
15 лет назад
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http://napoval.narod.ru/Erebus/10erebus.html
Разработка полимерных нашивок (их еще называют "резиновые мульки") по техническому заданию.
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