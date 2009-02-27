Полимерные нашивки (резиновые мульки)

Промышленный дизайн
Добавлена
15 лет назад
143 просмотра
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http://napoval.narod.ru/Erebus/10erebus.html

Разработка полимерных нашивок (их еще называют "резиновые мульки") по техническому заданию.

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