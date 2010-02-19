Проект бассейна

Промышленный дизайн
Добавлена
14 лет назад
395 просмотров
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Проектирование бассейна,

- выбора места с учетом ландшафта участка,

- проектирование несущих конструкций, выбор материалов и смесей для создания фундамента и опор

- проектирование систем очистки\фильтрации бассейна

- расчет насосной станции

- системы противотока, скиммеры, освещение, джакузи и др...