Проект бассейна

Проектирование бассейна,

- выбора места с учетом ландшафта участка,

- проектирование несущих конструкций, выбор материалов и смесей для создания фундамента и опор

- проектирование систем очистки\фильтрации бассейна

- расчет насосной станции

- системы противотока, скиммеры, освещение, джакузи и др...