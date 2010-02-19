Проект бассейна
Промышленный дизайн
Добавлена395 просмотров
14 лет назад
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Проектирование бассейна,
- выбора места с учетом ландшафта участка,
- проектирование несущих конструкций, выбор материалов и смесей для создания фундамента и опор
- проектирование систем очистки\фильтрации бассейна
- расчет насосной станции
- системы противотока, скиммеры, освещение, джакузи и др...