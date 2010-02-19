Проектирование систем ОВК

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования от 10 до 20 000 м.кв. В зданиях и сооружениях как частного так и общественного назначения, а также технологияеской части промышленных объектов.

- хранилища музеев

- крытые ледовые катки

- цеха по производству пищи (консервы, тушонка, кондитерские изделия)

- супермаркеты

- больницы