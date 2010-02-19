Проектирование систем ОВК
Промышленный дизайн
Добавлена169 просмотров
14 лет назад
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Проектирование систем вентиляции и кондиционирования от 10 до 20 000 м.кв. В зданиях и сооружениях как частного так и общественного назначения, а также технологияеской части промышленных объектов.
- хранилища музеев
- крытые ледовые катки
- цеха по производству пищи (консервы, тушонка, кондитерские изделия)
- супермаркеты
- больницы