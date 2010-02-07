Защелка
Промышленный дизайн
Добавлена195 просмотров
14 лет назад
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Защелка (пластмасса).
Для ревизионных лючков и дверец, мебельных дверец, стеклянных витрин etc. Устанавливается в прямоугольное окошко, не требует пружин и дополнительных установочных элементов. Как работает: вставил пальчик в углубление на защелке, отодвинул, открыл, вынул пальчик - защелка вернулась в исходное положение за счет дугообразной пружины в задней части.