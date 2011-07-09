"Автомагнат" - игра для социальной сети

http://vkontakte.ru/avtomagnat

Создание игры – city builder-а для социальных сетей Vkontakte, Мой Мир, Одноклассники. Работал как программист в команде с game-дизайнером и художником. Отвечаю за весь цикл разработки клиентской и серверной части. as3, flex, php, mysql, memcached, centos, nginx