2D мобільна гра про виживання серед зомбі

Ігровий процес поєднує в собі захист бази в режимі реального часу, механіку автоматичної стрільби, просування хвилями та систему оновлення на основі карт.



Наша команда створила основні системи гри в Unity, включаючи логіку хвиль ворогів, поведінку персонажів, інтеграцію інтерфейсу користувача та оптимізацію продуктивності для пристроїв середнього рівня. Ми також надали клієнту підтримку в балансуванні ігрового процесу та розробці моделі монетизації.



До складу виробничої команди входили розробник Unity, технічний художник та продюсер, які працювали в синхронізації з баченням клієнта, щоб забезпечити швидку, чітку та масштабовану реалізацію проекту.