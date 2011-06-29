Держись как можно дольше

http://narod.ru/disk/17594654001/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5.exe.html

Моя вторая игра, не судите строго написал за 1 день.