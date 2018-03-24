Игра Химический конструктор

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Обучающая игра для школьников и студентов, изучающих химию.
Цель игры - на каждом уровне собрать из атомов и связей молекулу заданного вещества: вода, гидроксид серы, фенол и т.д.
Всего 20 уровней - 10 по неорганической химии, 5 по органической и 5 по биохимии.
В игре 2 уровня сложности:
1. Обучающий:
- без ограничений по времени;
- правильно установленные элементы подсвечиваются зелёным;
- можно включать подсказку - изображение 3D-модели молекулы;
- можно включить авторасстановку элементов, чтобы подсмотреть правильный вариант.
2. Тестирование:
- за правильно собранный уровень даются баллы в зависимости от количества атомов в нём;
- собранные баллы сохраняются в базе данных на сайте на так называемой "Доске почёта";
- есть ограничение по времени на каждом уровне, при превышении лимита начинают сниматься баллы;
- нет возможности включить подсказки;
В игре использована атмосферная музыка.
Игра может работать как отдельная страница на сайте или как часть другой страницы.
Суммарная стоимость заказа 7250 р. (с поэтапной оплатой).
Срок исполнения - 2 месяца.