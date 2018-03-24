Игра Химический конструктор

Обучающая игра для школьников и студентов, изучающих химию.

Цель игры - на каждом уровне собрать из атомов и связей молекулу заданного вещества: вода, гидроксид серы, фенол и т.д.

Всего 20 уровней - 10 по неорганической химии, 5 по органической и 5 по биохимии.

В игре 2 уровня сложности:

1. Обучающий:

- без ограничений по времени;

- правильно установленные элементы подсвечиваются зелёным;

- можно включать подсказку - изображение 3D-модели молекулы;

- можно включить авторасстановку элементов, чтобы подсмотреть правильный вариант.

2. Тестирование:

- за правильно собранный уровень даются баллы в зависимости от количества атомов в нём;

- собранные баллы сохраняются в базе данных на сайте на так называемой "Доске почёта";

- есть ограничение по времени на каждом уровне, при превышении лимита начинают сниматься баллы;

- нет возможности включить подсказки;

В игре использована атмосферная музыка.

Игра может работать как отдельная страница на сайте или как часть другой страницы.

Суммарная стоимость заказа 7250 р. (с поэтапной оплатой).

Срок исполнения - 2 месяца.