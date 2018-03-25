Игра Магия Морзе

Игра-обучалка азбуке Морзе с небольшим сюжетом.

По сюжету, игрок должен помочь нуль-мерному существу по имени Ева создать двумерную вселенную с солнцем, землёй, травой и т.д.

Для этого игрок может использовать символы азбуки Морзе в качестве магических рун, которые и помогает создать все необходимые элементы.

В игре использовано множество разных простых механик.

На момент публикации были готовы 7 уровней.

Игра делается без заказа.

Срок исполнения демо-версии: 3 недели.