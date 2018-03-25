Игра Магия Морзе

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Игра-обучалка азбуке Морзе с небольшим сюжетом.
По сюжету, игрок должен помочь нуль-мерному существу по имени Ева создать двумерную вселенную с солнцем, землёй, травой и т.д.
Для этого игрок может использовать символы азбуки Морзе в качестве магических рун, которые и помогает создать все необходимые элементы.
В игре использовано множество разных простых механик.
На момент публикации были готовы 7 уровней.
Игра делается без заказа.
Срок исполнения демо-версии: 3 недели.