Игра-пазл Особенный день

Простая компьютерная игра-пазл для девушки с предложением руки и сердца.

После сборки пазла на экран выводится предложение выйти замуж и кнопки выбора "Я согласна" и "Мне нужно подумать".

После нажатия любой из кнопок картинка меняется на другую - с соответствуюим текстом и спецэффектами:

салютом или просто пролетающими метеорами и предложением связаться по телефону с заказчиком игры.

Игра создавалась без предварительного заказа - как пример пазла для портфолио.

Срок исполнения - 2 недели.