Игра-пазл Особенный день

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простая компьютерная игра-пазл для девушки с предложением руки и сердца.
После сборки пазла на экран выводится предложение выйти замуж и кнопки выбора "Я согласна" и "Мне нужно подумать".
После нажатия любой из кнопок картинка меняется на другую - с соответствуюим текстом и спецэффектами:
салютом или просто пролетающими метеорами и предложением связаться по телефону с заказчиком игры.
Игра создавалась без предварительного заказа - как пример пазла для портфолио.
Срок исполнения - 2 недели.