Мясорубка2

http://krasnokamsk.info/index.php?ind=downloads&op=download_file&ide=55&file=____2.rar

Эта флешка продолжение стрелялки МЯСОрубка часть первая. Но а кто не играл в мясорубку первую, то поясняем, эта игра похожа на Alien Shooter и Crimsonland. Но в отличии от первой МЯСОрубки, вторая МЯСОрубка намного динамичнее и красивее. Особенности игры: огромное пространство для боя, 10 видов оружия, 7 видов техники (машины, танки и т.д.), 19 видов монстров, 6 музыкальных композиции, созданных специально для игры, разнообразие видео настроек (это сделалано специально для создания оптимальных настроек для вашего компьютера)