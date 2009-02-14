ОДДВОРК - в поисках работы
Разработка игр
Добавлена687 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://krasnokamsk.info/index.php?ind=downloads&op=download_file&ide=2&file=%CE%C4%C4%C2%CE%D0%CA%20-%20%E2%20%EF%EE%E8%F1%EA%E0%F5%20%F0%E0%E1%EE%F2%FB.zip
В журнале игромания( октябрь 2006) игра получила оцену "отлично". От краснокамских авторов...
жанр - квест.
Если вы когда-нибудь играли в ODDWORLD - Abe's oddysee, Flashback и другие похожие игры, то вам, надеюсь, понравится и эта игра, где вы играете за странного мужика(без носа и без ушей - какой уж уродился), тем самым помогая ему найти работу на богом забытой фабрике, на которой производят сок "РАДОСТЬ". Кстате, эта фабрика прямо-таки битком набита странными существами.