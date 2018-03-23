Онлайн-игра Админ соцсетей

Простая пошаговая игра про админов и соцсети.

Цель игры - в каждом раунде "поймать" условного представителя соцсетей с мешком денег, отрезая ему путь к бегству.

Если игроку удалось полностью отгородить представителя от краёв экрана, то:

- мешок денег переходит к одному из соцадминов, изображённых по краям экрана;

- появляется надпись "Победа" и начинается салют из золотых монет;

- игроку (админу) начисляется 1 балл;

- к общему счёту всех админов добавляется 1 балл.

Общий счёт хранится в базе данных на сайте заказчика и зависит от побед и поражений всех игроков.

Графические материалы были частично предоставлены заказчиком, частично найдены в поиске гугла и доработаны в векторном редакторе.

Стоимость работы - 2000 р.

Срок выполнения - 3 недели (много времени ушло на создание механики поиска пути и настройку связи с базой данных на сайте, в связи с отсутствием опыта такой работы).