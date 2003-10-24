Pac-Man на PascalABC.Net (Graph3D)

Ремейк всем известной игры Pac-Man в 3D, используя встроенный в PascalABC.Net модуль Graph3D. В игре есть 4 разных типа ботов-противников, каждый из которых обладает своей логикой.

Позволяет игроку самостоятельно менять уровень, количество ботов на карте и их типы, расположение вишенок, стартовую позицию игрока, количество выходов с уровня и их расположение, а также минимальное количество очков, для открытия выходных дверей.

Задачей противников (ботов) является не допустить того, чтобы вы покинули уровень. Для этого они будут пытаться зажать вас в угол (каждый из ботов обладает своей логикой движения. Некоторые будут просто следовать за вами сзади, а некоторые будут пытаться предугадать вашу дальнейшую траекторию и встретить спереди) и съесть. На карте разбросаны вишенки, съев которые вы становитесь опасным для ботов. Теперь уже они будут выступать в роли жертв, убегая от вас. Вы же, догнав их или загнав в тупик, можете убить.

Графика в игре не доделана, вместо моделей персонажей и противников используются 3D-примитивы.