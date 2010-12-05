Путешествия в Доисторические Времена - Триас

http://rodionkarimov.narod.ru/html/games/2010/j_to_pt_trias.html

Многим из людям хочется путешествовать во времени - посмотреть на эпохи, отстоящие от нас на десятки и сотни миллионов лет. Если это и возможно по настоящему, то человечество ещё пока - не нашло реального способа - как это сделать.

По этому - людям остаётся только мечтать - в книгах, фильмах, картинах или просто так - в своей голове. Теперь же - появилась возможность отправиться в Путешествие в Доисторические Времена - в мире трёхмерной графики и объёмного звука.

Эта игра как раз и является дверью, соединяющей наш мир, и эпохи, отстоящие от нас на миллионы лет. В её первой части вы отправляетесь в Триас - время начала царствования динозавров. Когда раскалывался некогда единый сверхконтинент Пангея и начиналось высыхание внутриматериковых областей.

Этому периоду предшествовало одно из самых крупных вымираний живых созданий на Земле - Пермско-Триасовое. По этому природа, в какой-то степени - начинала развитие жизни - с чистого листа. И у неё - был огромный простор для экспериментов. Возможно - именно благодаря отсутствию давления со стороны других жизненных форм и смогла зародиться одна из самых известных и привлекающих внимание жизненных форм на Земле - динозавры. Именно за её первыми шагами - нам и предстоит понаблюдать.