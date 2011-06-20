Rampart_example
Разработка игр
Добавлена149 просмотров
13 лет назад
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Игра писалась на заказ (диплом французского студента) - срок исполнения составил 7 дней. Основа была набросана за 3 дня. Остальное время приходилось воевать с SFML (пожелание заказчика) и обрезать лишний функционал, править баги и недочеты. Часть недочетов (стены при смене стадий не всегда успевают обработаться) прошла в релиз - иправлять не стал,оставил все как "as is".