Rampart_example

Игра писалась на заказ (диплом французского студента) - срок исполнения составил 7 дней. Основа была набросана за 3 дня. Остальное время приходилось воевать с SFML (пожелание заказчика) и обрезать лишний функционал, править баги и недочеты. Часть недочетов (стены при смене стадий не всегда успевают обработаться) прошла в релиз - иправлять не стал,оставил все как "as is".