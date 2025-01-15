Разработка 2D игры "Wizard Puff" в Godot

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Разработка игры Wizard Puff в стиле фэнтези с элементами платформера и PvP сражениями. Проект выполнен на движке Godot 4.3, с полным циклом разработки: от создания механик до интеграции графики и анимаций.

Включенные этапы:

  • Программирование механик: Система заклинаний, разрушение объектов, отражение атак и физика взаимодействий.

  • Графика: Уникальные спрайты, фоны и анимации в рисованном стиле.

  • UI/UX: Дизайн интерфейса, включая карты, здоровье и иконки способностей.

  • Оптимизация: Поддержка стабильной производительности, модульный код для расширения.