Разработка 2D игры "Wizard Puff" в Godot

Разработка игры Wizard Puff в стиле фэнтези с элементами платформера и PvP сражениями. Проект выполнен на движке Godot 4.3, с полным циклом разработки: от создания механик до интеграции графики и анимаций.
Включенные этапы:
Программирование механик: Система заклинаний, разрушение объектов, отражение атак и физика взаимодействий.
Графика: Уникальные спрайты, фоны и анимации в рисованном стиле.
UI/UX: Дизайн интерфейса, включая карты, здоровье и иконки способностей.
Оптимизация: Поддержка стабильной производительности, модульный код для расширения.