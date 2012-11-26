Real3d, С++ фреймворк для разработки игр

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Поддерживал уникальные на момент написания технологии - 2005 год (они были или анонсированы в играх выпускаемых через год-два или только описаны в научных работах по CG):
- динамическая трава с ветром
- трехмерные облака с освещением
- patch-geomorphing
- вода с возмущениями (капли, волны)
плюс набор стандартных вещей вроде octree, bsp, асм-шейдеров, скелетной анимации, звука, системы ресурсов, ввода и событий
на сегодня движок уже морально устарел, для рендера использовался OpenGl (для шейдеров в последних версиях движка - glsl)