Real3d, С++ фреймворк для разработки игр

Поддерживал уникальные на момент написания технологии - 2005 год (они были или анонсированы в играх выпускаемых через год-два или только описаны в научных работах по CG):

- динамическая трава с ветром

- трехмерные облака с освещением

- patch-geomorphing

- вода с возмущениями (капли, волны)

плюс набор стандартных вещей вроде octree, bsp, асм-шейдеров, скелетной анимации, звука, системы ресурсов, ввода и событий

на сегодня движок уже морально устарел, для рендера использовался OpenGl (для шейдеров в последних версиях движка - glsl)

http://beejee.org/#/soft/real3d