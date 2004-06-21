Розробка 3D-гоночної гри

Ми розробили цю 3D-гоночну гру з нуля — починаючи з сирих ідей і перетворюючи їх на готовий продукт, готовий до монетизації.



Наша команда охопила весь процес: дизайн гри, налаштування фізики, створення середовища, 3D-ресурси, інтерфейс користувача та оптимізацію для мобільних пристроїв.



Ми брали участь у проекті з першого дня, допомагаючи формувати логіку ігрового процесу, керування автомобілем, динаміку дрифту та візуальну атмосферу. Проект вимагав тісної співпраці між розробниками Unity, 3D-художниками та дизайнером рівнів — все це координував наш внутрішній продюсер.