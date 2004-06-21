Розробка казуальної гри-головоломки 3 в ряд

Ми створили цю казуальну головоломку з нуля.



Наша команда розробила весь ігровий цикл: логіку відскоку, комбо-тригери, відгук частинок і масштабування складності. Ми також розробили інтерфейс користувача, опрацювали переходи між сценами і забезпечили плавну роботу на різних пристроях.



До складу команди входили 1 розробник Unity, 1 технічний художник і продюсер, які працювали в режимі спринтів і щотижня надавали ітерації. Ми оптимізували гру для швидкого проходження сесій, високої утримання гравців і потенційної монетизації за допомогою реклами.