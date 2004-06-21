Розробка казуальної кулінарної гри для мобільних пристроїв

Моя команда розпочала роботу з базових концепцій ігрового процесу і перетворила їх на повністю функціональну, стилізовану мобільну гру. Наша команда з нуля створила систему приготування їжі, механіку обслуговування на основі таймера та поведінку клієнтів.



Ми розробили та анімували інтерфейс користувача, інтегрували системи оновлень та монетизації, а також забезпечили безперебійну роботу на пристроях Android.



До складу команди входили розробник Unity, UI/UX, 2D-художник, QA та продюсер, які працювали в режимі agile sprints, повністю відповідаючи за доставку, доопрацювання та масштабованість для глобального релізу.