Розробка стратегічної гри (Base Building & Army Upgrade)

Розробили цю мобільну стратегічну гру з нуля, поєднавши класичну механіку побудови бази з управлінням ресурсами, тренуванням армії та прогресивними бойовими місіями.



Наша команда реалізувала повний набір функцій: логіку побудови, таймери, дерева оновлень, UI/UX та економіку м'якої валюти.



Ми також реалізували розгортання армії, візуальний зворотний зв'язок для оновлень та бойові тригери. Продуктивність та масштабованість були головним пріоритетом, оскільки гра була орієнтована на середні та низькопродуктивні пристрої Android.