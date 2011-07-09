http://vkontakte.ru/app2276174

Простая но интересная игра для социальных сетей Vkontakte и Мой Мир. Полный цикл разработки: проектирование, графика (на авторство картин на заднем плане, созданные великими художниками, я не претендую :) ), программирование Flash as3, php, js. "Проба пера" во Flash