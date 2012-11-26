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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
TreeTool - средство разработки игровых терминалов.
Содержит инструменты
- для художников (обработка, сжатие, оптимизации исходных картинок)
- для аниматоров (подобная AE система работы с keyFrame-ами, возможность создания сценариев анимации)
- для программистов (написание скриптов на Python, которые задают все игровую логику)
- для электронщиков (возможность связывать с игрой внешние устройства: купюроприемники, кнопки, watchdog и т.п., и писать скрипты эмуляции устройств)
Благодаря этому инструменты существенно были сокращены сроки разработки проектов, которые лежат дальше у меня в портфолио.