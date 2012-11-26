TreeTool - средство разработки игровых терминалов.

Содержит инструменты

- для художников (обработка, сжатие, оптимизации исходных картинок)

- для аниматоров (подобная AE система работы с keyFrame-ами, возможность создания сценариев анимации)

- для программистов (написание скриптов на Python, которые задают все игровую логику)

- для электронщиков (возможность связывать с игрой внешние устройства: купюроприемники, кнопки, watchdog и т.п., и писать скрипты эмуляции устройств)

Благодаря этому инструменты существенно были сокращены сроки разработки проектов, которые лежат дальше у меня в портфолио.

http://beejee.org/#/soft/treetool