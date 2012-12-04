Инструкция сыродела

https://st.free-lance.ru/projects/upload/201211/f_00450ae1890a993c.pdf

Редактирование должностных инструкций по заданному шаблону и данному исходнику. Для каждой должности изменить 2 пункта документа:в заданной стилистике исправить форму глаголов, объединить разряды профессии, удалить дубликаты предложений (в т.ч. и по смыслу) после объединения.

Готовые изменения обозначены желтым цветом.