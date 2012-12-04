Инструкция сыродела

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https://st.free-lance.ru/projects/upload/201211/f_00450ae1890a993c.pdf
Редактирование должностных инструкций по заданному шаблону и данному исходнику. Для каждой должности изменить 2 пункта документа:в заданной стилистике исправить форму глаголов, объединить разряды профессии, удалить дубликаты предложений (в т.ч. и по смыслу) после объединения.
Готовые изменения обозначены желтым цветом.