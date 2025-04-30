Примеры перевода, вычитки и редактуры художественного текста "

Перевод, вычитка и редактура художественного текста

Работа с фрагментами художественного текста в жанре фэнтези для взрослой аудитории. Переведён и отредактирован отрывок с акцентом на атмосферу, образность и стиль повествования. Проведена вычитка: исправлены орфографические и пунктуационные ошибки, устранены речевые огрехи и нестыковки. В редактуре усилена выразительность языка, ритм и эмоциональное напряжение сцен.

Цель — сохранить авторский стиль и при этом сделать текст литературно выверенным и вовлекающим для читателя.