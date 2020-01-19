Работа с текстами

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ - обеспечивает самолёту путевую устойчивость, управляемость и балансировку относительно вертикальной оси. Оно

состоит из неподвижной поверхности — киля и шарнирно подвешенного к нему руля направления.

Общая площадь, м2 - 2,43.

Достаточно большая площадь обеспечивает хорошую устойчивость самолета в случае отказа двигателя.

Площадь руля направления, м2- 0,78.

Отклонение РН, град.

Влево - +27.

Вправо - –29.

Триммер РН – колесо черного цвета, расположен под главной приборной панелью.

Вращение колеса вправо – поворот триммера вправо,вращение колеса влево – поворот триммера влево.

Руль направления имеет весовую балансировку.