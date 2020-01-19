Работа с текстами

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ - обеспечивает самолёту путевую устойчивость, управляемость и балансировку относительно вертикальной оси. Оно
состоит из неподвижной поверхности — киля и шарнирно подвешенного к нему руля направления.
Общая площадь, м2 - 2,43.
Достаточно большая площадь обеспечивает хорошую устойчивость самолета в случае отказа двигателя.
Площадь руля направления, м2- 0,78.
Отклонение РН, град.
Влево - +27.
Вправо - –29.
Триммер РН – колесо черного цвета, расположен под главной приборной панелью.
Вращение колеса вправо – поворот триммера вправо,вращение колеса влево – поворот триммера влево.
Руль направления имеет весовую балансировку.
Документ.docx
15 КБ