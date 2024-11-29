Редактура автобиографии

АВТОБИОГРАФИЯ спортсменки-легкоатлетки с мировым именем.

«Золотая медаль или детство. Как один отец тренировал дочь к олимпиаде»,

автор: Юна Трейстер.

Самиздат, ridero.ru/books/zolotaya_medal_ili_detstvo/

ЗАПРОС автора:

Автор просила о деликатной редактуре: сохранить её голос, естественную шероховатость текста и обойтись без глобальной переработки рукописи, так как была настроена издаваться, не откладывая. Юне было важно, чтобы нон-фикшн текст читался как художественный.

ОТЗЫВ автора:

Полина, до знакомства с тобой я работала с редакторами. Когда ты взялась за рукопись, подход в корне отличался. Ты жила историей, переживала каждую главу и предлагала правки, объясняя почему и как это поможет тексту.

Как ты точно подмечаешь и тонко видишь! Были абзацы, которые не ложились, ты их аккуратно уложила. Ты чувствуешь эмоции, где я пытаюсь донести свои переживания и подчеркиваешь именно их, убирая лишнее, да, это работает, цепляет, и вот я опять читаю свою книгу как читатель и не оторваться).

Каждый раз, как делишься впечатлениями, я танцую от твоих сообщений)) и в магазине, и дома, и в машине, и в поезде. В общем я жду твоих правок, чаще даже просто вставляю, что ты предлагаешь. Вначале примерялась, а теперь копипаст, копипаст.

Ты сделала эту историю понятной многим: яркой, тонкой, пробивной! Мне классно было с тобой работать. Спасибо за бережное обращение с моей историей. Готовься на редактуру второй части-продолжения)

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