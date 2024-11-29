Редактура биографии

Биография, non-fiction.
«Каспийский наблюдатель. Православлев Павел Александрович»,
автор: Ирина Дурнова.
Книга о жизни и работе учёного-геолога, основана на архивных документах, газетных статьях, научных публикациях и воспоминаниях современников.
Самиздат, ridero.ru/books/kaspiiskii_nablyudatel/
ЗАПРОС автора:
Не отступать от фактов, по возможности сохранить слог документов-источников, но сделать текст легче, понятнее. Оживить сухое, отжать воду, упростить витиеватое и научное…
ОТЗЫВ автора:
Полина редактировала мою нон-фикшн книгу — биографию геолога Православлева. Редактуру нужно было закончить в сжатые сроки, чтобы успеть опубликовать к юбилею рождения.
Полина оперативно взялась за работу и соблюдала оговоренные сроки.
Спасибо большое за ценные комментарии и советы! Многие из них я сразу же перенесла в основной текст. Получила хорошее напоминание о том, что нужно упрощать фразы и предложения — иногда это сложно сделать, когда пытаешься перефразировать научный или официальный текст. И бывает сложно найти баланс между «быть ближе к оригиналу» и «написать читабельно».
В целом, работа мне понравилась. Если вдруг решусь написать еще книгу, то обязательно обращусь снова.
Больше примеров отредактированных книг и отзывов о работе со мной: https://polfilina.ru/