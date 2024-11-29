Редактура художественных текстов

Автофикшн, любовный роман.

«Любовь, Комсомол и Танцы под Звёздами»,

автор: Гала Артанже.

Самиздат, www.litres.ru/book/gala-artanzhe-33123073/lubov-kosomol-i-tancy-pod-zvezdami-70984855/

ЗАПРОС автора:

На мой взгляд, у меня получилось развить любовную линию (ничего придумывать не пришлось), раскрыть характеры ГГ и создать диалоги. Затруднения возникли в описательных моментах, таких, например, как Ленинский коммунистический субботник, Первомайская демонстрация…. без этих событий не будет отражена деятельность ГГ, так как она была вдохновителем и организатором. Но так всё сухо получается! По канцелярски! В этом весь затык. Поправить хочу именно эти описания. Оживить текст, дать ему воздух и звук, убрать всю воду, а... не получается… я, наверное, вычитала текст уже 20 раз… Есть главы, в которых я сейчас не готова изменить ни единого слова... хотя... кто его знает: может быть свежий взгляд нужен и этим страницам...

ОТЗЫВ автора:

До встречи с Полиной имела печальный опыт работы с редактором издательства «Ridero». Но спасибо интернету: сначала нашла Екатерину Оаро, а затем на её вебинаре Полину Емельяненко. И история моего романа расцвела красками и наполнилась звуками и запахами… Полиночка, ты — волшебница с тонким чувством русского языка. Спасибо тебе за бережное отношение к моей истории, за те инструменты для работы с текстом, которые ты показала мне, редактируя мой текст, и напрочь вышибла из меня «буквально» и «довольно»))))). Благодаря тебе, я выросла как автор и первую свою книгу отредактировала уже сама. Желаю тебе успехов на твоём поприще!

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