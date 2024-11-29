Редактура non-fiction книги

Рабочая тетрадь «Мозг и его потребности»,

авторы: Серафима и Вячеслав Дубынины.

Книга вышла в серии «Дубынин о мозге» издательства «БОМБОРА»

eksmo.ru/book/mozg-i-ego-potrebnosti-rabochaya-tetrad-ITD1372293/



ЗАПРОС автора:

Автор заключила контракт с издательством, за неделю до сдачи рукописи попросил помощи: предложить идеи, как дописать недостающий текст, и "причесать" имеющийся.



ОТЗЫВ автора:

"Мою рукопись взяли в издательстве сразу в корректуру, без дополнительной редактуры. Мы классно сработали!"



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