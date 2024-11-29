Редактура рассказов

Young adult, сборник рассказов о любви (постапокалиптика, планетарная фантастика, ...)

«Бабочки внутри»,

автор: Астра Яковлева.

Издатель: Игнатьева Наталья Эдиссоновна.

ЗАПРОС издателя:

Кажется, что “чего-то не хватает”, и хочется, чтобы текст “посмотрел ещё человек, совершенно другим взглядом”.

ОТЗЫВ издателя (Натальи Игнатьевой):

Я - человек, создающий книги почти 10 лет, чувствую людей, искренне любящих тексты, даже на расстоянии. Мне хватит пяти минут разговора или пару постов, сообщений, чтобы понять - вот он: мой человек, ему я готова поклоняться, обнимать его, восхищаться им и петь оды. Потому что таких людей мало. Они на вес золота. Этой весной я нашла ещё одного такого человека! Вы не представляете, как я была счастлива - я хотела ее! Хотела в свою команду. И я стала ждать подходящего текста, чтобы наконец с ней познакомиться ближе. И этот день настал. Я написала ей: «…не могла бы она посмотреть текст и сказать свое мнение…» И она ответила! Ответила в только ей присущей манере: четко, подробно и очень вежливо! И этот человек Полина Емельяненко. Наша с ней первая (и точно не последняя) работа - книга молодого и, уверена, перспективного автора Астры - готовится сейчас родиться в свет. В работе Полины чувствуется гармония во всем. Ее работа вдохновляет, влюбляет в тексты еще больше, захватывает и поглощает полностью. Она - человек с безупречным и ответственным отношением к текстам и к авторам. Хочу Полине сказать искренние слова благодарности за проделанную работу, за ее безудержное желание и готовность отдаться текстам полностью, за ее профессионализм и бережное отношение. С ее помощью тексты становятся краше, динамичнее, информативнее, они становятся живыми! Спасибо!

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