Редактура воспоминаний

АВТОБИОГРАФИЯ, воспоминания.

«Навечно ваш дедушка Наум: мысли и напутствия 100-летнего старца будущему поколению»,

автор: Слепцов Наум Трифонович.

Издатель: Игнатьева Наталья Эдиссоновна, для Издательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

ЗАПРОС издателя:

Сделать текст более сочным, запоминающимся, чтобы пробрало человека, но в то же время текст должен быть не сильно загруженным, должна сохраниться лёгкость повествования. Ну и национальный колорит должен быть. Он есть в тексте, их не надо убирать или заменять.

ОТЗЫВ издателя:

Полина, ты меня полностью покорила, люблю твой стиль работы, твою безусловную отдачу, твою любовь к текстам, и к авторам, героям, которых ты лично не знаешь, но относишься, как к родному, человеку, который для тебя важен. Для меня, как для издателя, болеющего душой и сердцем за все свои проекты, это очень много значит. Поверь, таких редакторов, да что там, людей я встречаю очень редко. Спасибо, что ты появилась в моей жизни. Бесконечно уважаю, люблю и благодарю тебя. Спасибо Вселенной и Кате за то, что мы встретились.

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