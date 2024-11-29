Собрать заметки в текст

Помогу собрать разрозненные заметки в цельный текст и даже книгу.
Например, Женя Коваль пришла ко мне с запросом собрать обрывки записей, мыслей и воспоминаний в книгу, чтобы подарить Первой любви.
Наше сотрудничество вылилось в от и до рукотворный проект: я помогла не только написать книгу, но и выполнила её переплёт.
ЗАПРОС автора:
Собрать разрозненные заметки в книгу и отредактировать.
ОТЗЫВ автора:
Спасибо Полина 💗 Мне прям не верится! Все начиналось с заметок, а закончилось так чудесно, все благодаря вам, вы творитель 🙏
Вы сделали меня счастливым человеком, сделав эту книгу.
Благодаря этой книге я услышала те слова, которые хотела услышать.
Больше примеров отредактированных книг и отзывов о работе со мной: https://polfilina.ru/