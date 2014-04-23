ТРАНСКРИБАТОР

Добавлена
10 лет назад
193 просмотра
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Расшифровка аудио- и видеоматериалов, структурирование текста, вычитка. С компьютером на "Ты", также как и с пакетом Office,интернет-браузерами.

Предлагаю свои услуги по расшифровке аудио- и видеозаписей любойсложности.

Если вы нуждаетесь в профессиональной расшифровке, то вы ее получите!

От себя гарантирую: 

- четкое соблюдение ТЗ; 

- отличное качество расшифровки; 

- структурированную подачу; 

- высокую грамотность; 

- обязательность в работе;

резюме Людмила.docx
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