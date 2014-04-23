ТРАНСКРИБАТОР

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Расшифровка аудио- и видеоматериалов, структурирование текста, вычитка. С компьютером на "Ты", также как и с пакетом Office,интернет-браузерами.
Предлагаю свои услуги по расшифровке аудио- и видеозаписей любойсложности.
Если вы нуждаетесь в профессиональной расшифровке, то вы ее получите!
От себя гарантирую:
- четкое соблюдение ТЗ;
- отличное качество расшифровки;
- структурированную подачу;
- высокую грамотность;
- обязательность в работе;
резюме Людмила.docx
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