ТРАНСКРИБАТОР

Расшифровка аудио- и видеоматериалов, структурирование текста, вычитка. С компьютером на "Ты", также как и с пакетом Office,интернет-браузерами.

Предлагаю свои услуги по расшифровке аудио- и видеозаписей любойсложности.

Если вы нуждаетесь в профессиональной расшифровке, то вы ее получите!

От себя гарантирую:

- четкое соблюдение ТЗ;

- отличное качество расшифровки;

- структурированную подачу;

- высокую грамотность;

- обязательность в работе;