ВЕЩИ, ЗАБИРАЮЩИЕ ЖЕНСКУЮ ЭНЕРГИЮ.

- мужские обязанности (закручивание гаек, перестановка мебели, управление предприятием, командование ротой, зарабатывание на семью, кредиты/ипотеки)

- переизбыток общения вне семьи, вне круга своего комфорта

- чрезмерная социальная активность

- конкуренция

- независимость (самостоятельность, сила, жёсткий контроль, настойчивость в достижении своих целей)

- привязанность к результату (мудрая женщина довольна тем, что есть; из состояния удовлетворенности жизнь одаривает женщину большим; привязываясь к объектам наслаждения и страдая от отсутствия чего-либо, женщина мыслит дефицитом, что ведёт к возникновению негативных чувств (зависть, гнев, раздражение); женщина, зарабатывая сама на себя, не испытывает счастья, тратя заработанное ею же на себя)

- мужские виды спорта и отдыха (развивают в женщине дух борьбы и конкуренции, тогда как природа женщины – сотрудничество и забота)

- слишком быстрый темп жизни; суета (суета создаёт напряжение в уме, теле, эмоциональном состоянии женщины)

- попытка руководить (не в природе женщины руководить, хотя делать это она может очень хорошо; женщина должна вдохновлять; вопросы вне семьи должен решать мужчина)

- желание быть первой, лучшей во всём («я сама всё сделаю – зачем унижаться и кого-то просить», «я могу это лучше, быстрее, качественнее» - всё это проявление гордыни, снижающей женскую энергию)

- нелюбимая работа/ заниматься тем, что не нравится/делать что-то через силу/работа, занимающая много времени

- невнимание к собственному телу (женщина часто проживает события через тело, через ощущения в нём)

- носить штаны/брюки (женщина накапливает энергию, идущую от земли; в этом ей помогают платья; женственность страдает, если у женщины ограниченный, скудный, бледный и нелюбимый гардероб, старая мебель, потертые обои; если отсутствует шкаф, где можно хранить весь свой гардероб; шкаф для женщины – целый мир)

- неженские стрижки (в волосах накапливается психическая энергия женщины – важно ухаживать за своими волосами)

- отсутствие украшений/неумение пользоваться аксессуарами (правильно подобранные украшения улучшают настроение)

- эмоциональный застой/запрет на выражение эмоций (самой женщиной или её окружением; хорошо, если рядом человек, с которым можно проявлять любые эмоции; не слушая женщину, мужчины провоцируют у неё истерику)

- отсутствие хобби, занятия для души, творчества (природа женщины – улучшать пространство, создавать уют и комфорт)

- конфликты (конфликтуя, женщина становится грубее; мудрые женщины знают, что через смирение они способны добиться от мужчины гораздо большего)

- механическая стереотипная жизнь «как у всех», как должно, как учили (что убивает в женщине творческое начало; женщина вкладывает любовь во всё, что делает – а любовь спонтанна и искромётна по своей природе)

- жалобы (жалобы – всегда попытка избежать ответственности, переложить эту ответственность на другого, сделать другого виноватым в своих проблемах; женщине полезно проговаривать то, что она чувствует, и просить помощи; разница между просьбой и жалобой – в настроении; женщина советуется с мужчиной, а не ставит его перед фактом)

- отсутствие подруг

- отсутствие личного времени (женщине обязательно нужно тратить время и деньги на безделушки и ерунду)

- отсутствие полноценного сна (сон важен в правильное время, женщине важно жить в соответствии с природными ритмами, быть естественной, ближе к природе)