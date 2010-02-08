«Наличие демократического избирательного процесса

Рефераты, Курсовые и Дипломы
Добавлена
14 лет назад
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Одна из моих первых работ под руководством Драпоенко Таисии Михайловны. Работа получила звание лауреата в районном и областном этапах конкурса "Дети - творцы XXI века"

«Наличие демократического избирательного процесса.doc
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