Анализ представлений о родительской эффективности

Рефераты, Курсовые и Дипломы
Добавлена
12 лет назад
158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сравнительный анализ представлений о родительской эффективности у отцов, матерей и подростков.

Цель работы: изучение понятия родительской эффективности и сравнительный анализ представлений о родительской эффективности у подростков и их родителей

Предметом исследования является родительская эффективность.

Объектом исследования является психология семьи и внутрисемейные отношения и взаимодействия.

Гипотеза:

1. Родители и подростки по-разному оценивают родительскую эффективность

2. Основные различия в оценке родителей и подростков родительской эффективности сосредоточены на поведенческом и эмоциональном уровне

Анализ представлений о родительской эффективности.doc
381 КБ