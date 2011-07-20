Сравнительный анализ представлений о родительской эффективности у отцов, матерей и подростков.

Цель работы: изучение понятия родительской эффективности и сравнительный анализ представлений о родительской эффективности у подростков и их родителей

Предметом исследования является родительская эффективность.

Объектом исследования является психология семьи и внутрисемейные отношения и взаимодействия.

Гипотеза:

1. Родители и подростки по-разному оценивают родительскую эффективность

2. Основные различия в оценке родителей и подростков родительской эффективности сосредоточены на поведенческом и эмоциональном уровне