Анализ представлений о родительской эффективности
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12 лет назад
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Сравнительный анализ представлений о родительской эффективности у отцов, матерей и подростков.
Цель работы: изучение понятия родительской эффективности и сравнительный анализ представлений о родительской эффективности у подростков и их родителей
Предметом исследования является родительская эффективность.
Объектом исследования является психология семьи и внутрисемейные отношения и взаимодействия.
Гипотеза:
1. Родители и подростки по-разному оценивают родительскую эффективность
2. Основные различия в оценке родителей и подростков родительской эффективности сосредоточены на поведенческом и эмоциональном уровне