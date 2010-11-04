Анимационное обслуживания в гостинице (Диплом)

ТЕМА: Анимационное обслуживание в культурно-досуговой деятельности гостиниц Санкт-Петербурга

Актуальность темы данной дипломной работы очевидна по той причине, что получение прибыли прямым образом зависит от качества и ассортимента предлагаемых туруслуг. Ведь туранимация – это своеобразная реклама всего потенциала туриндустрии.

Таким образом, основная проблема дипломной работы заключается в противоречии между необходимостью разработки и своевременной корректировки туристской анимации для определенных целевых групп и отсутствием опыта и методической базы для введения данной практики в туриндустрию.

Объектом исследования является анимационная деятельность в сфере гостеприимства.

Предметом исследования являются анимационные программы для российских туристов.

Цель - разработка анимационной программы для туристов, приезжающих в Санкт-Петербург.