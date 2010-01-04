Ассортиментная политика предприятия

Введение
1.Теоретические основы формирования ассортиментной политики торговой организации
1.1Роль и значение розничной торговли в рыночных условиях
1.2Принципы, процесс и факторы формирования товарного ассортимента в организации
1.3Управление товарным ассортиментом торгового предприятия
2.Аналитическая основа управления ассортиментом ООО «Вина Град»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Вина Град»
2.2 Характеристика ассортиментной политики ООО «Вина Град»
2.3 Маркетинговый анализ ассортимента ООО «Вина Град»
3. Совершенствование управления ассортиментной политикой ООО «Вина Град» и разработка программы стимулирования сбыта
3.1 Формирование ассортиментной политики предприятия
3.2 Оптимизация ценовой политики предприятия
3.3 Разработка стратегии по стимулированию сбыта продукции
Заключение
Список использованных источников
Приложения