Ассортиментная политика предприятия

Добавлена
15 лет назад
380 просмотров
Ассортиментная политика предприятия.doc
452 КБ

Введение

1.Теоретические основы формирования ассортиментной политики торговой организации

1.1Роль и значение розничной торговли в рыночных условиях

1.2Принципы, процесс и факторы формирования товарного ассортимента в организации

1.3Управление товарным ассортиментом торгового предприятия

2.Аналитическая основа управления ассортиментом ООО «Вина Град»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Вина Град»

2.2 Характеристика ассортиментной политики ООО «Вина Град»

2.3 Маркетинговый анализ ассортимента ООО «Вина Град»

3. Совершенствование управления ассортиментной политикой ООО «Вина Град» и разработка программы стимулирования сбыта

3.1 Формирование ассортиментной политики предприятия

3.2 Оптимизация ценовой политики предприятия

3.3 Разработка стратегии по стимулированию сбыта продукции

Заключение

Список использованных источников

Приложения