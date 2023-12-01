Автор студентських робіт

з 12.2023 по нині (10 місяців)

Clever study,(IT)

Працюю Автором студенських робіт та маю багатий досвід

Певні проєкти які я реалізував:

Успішне створення по IT курсових,дипломних,дз завдань,лабораторних по таким темам як:

Курсова "Підсистема комп'ютерного зору для вимірювання відстаней до об'єктів" - Сегментованої нейронної мережі;

Виправлення курсової "Підсистема комп'ютерного зору для отримання даних з документів" - тут створена мережа Mask R-CNN/EasyOCR (регіонально - згорткову та рекурентної нейромережі) для поєднання їх можливостей；

Створення ідивідуального завдання "Створення блогу сайту на платформі Blogger";

Створення курсової на тему:"Веб

застосунок для купівлі одягу";

Створення дипломної роботи на тему:"Аналіз глобального індексу штучного інтилекту";

Курсова на тему:"Прєктування комплекту для кухні в графічній програмі Solidworks";

Курсова на тему:"Прєктування компютерних мереж(проєктування самої ethernet мережі)";