Бизнес-издания (Дипломная работа по журналистике)

Актуальность изучения развития и функционирования бизнес-изданий определяется процессами, происходящими в области средств массовой информации в течение последних лет. Как пишет В.С. Кулев «переход к рыночным отношениям породил небывалый спрос на деловую, коммерческую информацию. В настоящее время отмечается значительный рост интереса всех групп россиян к экономическим проблемам. Произошло изменение баланса потребления информации: увеличение доли деловой и социальной информации за счет снижения доли идеологизированной политической информации» . Исследователи отмечают, что современная деловая пресса России является одним из сегментов современной системы СМИ, развитие которого обусловлено особым «социальным заказом на новое качество и содержание коммуникаций в сфере деловой жизни и рыночных отношений. Соответственно, деловая журналистика — это деятельность по формированию того типа коммуникаций, который востребован новыми общественными силами и социальными группами» . Таким образом, отмечает А.В. Еременко, ее появление связано с воздействием социальных факторов и исторического типа, определяемого общественно-экономической формацией .

Целью данной работы является изучение типологии, функции и эволюции бизнес-изданий.