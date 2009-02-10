Бух учет на предприятиях общепита

В работе рассмотрен бухгалтерский учет операций по движению товара на складе общепита с последующей его реализацие. Составлены первичные документы, проведен учет инвентаризации с составлением соответсвующих оправдательных документов. Составлены книги продаж и покупок. В прикрепленном файле отрывок работы.