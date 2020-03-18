Депопуляция и кризис семьи в Беларуси

СОДЕРЖАНИЕ: Введение…………………………………………………………………………...3 1. Понятие депопуляции, общая характеристика…………………………...4 2. Особенности депопуляции в Республике Беларусь……………………...8 3. Основные причиныдепопуляции в Республике Беларусь, и пути ее решения………………………………………………………………………….15 Заключение…………………………………………………………………...21 Литература……………………………………………………………………22