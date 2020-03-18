Депопуляция и кризис семьи в Беларуси

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4 года назад
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СОДЕРЖАНИЕ:  Введение…………………………………………………………………………...3  1.     Понятие депопуляции, общая характеристика…………………………...4 2.     Особенности депопуляции в Республике Беларусь……………………...8 3. Основные  причиныдепопуляции в Республике Беларусь, и пути ее решения………………………………………………………………………….15 Заключение…………………………………………………………………...21 Литература……………………………………………………………………22 

Депопуляция и кризис семьи в Беларуси.doc
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