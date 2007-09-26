Диплом по декоративно-прикладному искусству (пед.)
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16 лет назад
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Дипломная работа по декоративно-прикладному искусству (педагогика), теоретическая и практическая часть БЕЗ приложений (в которых, собственно, и вся суть). В этом виде защищать не советую:) Обращайтесь:)