Диплом по декоративно-прикладному искусству (пед.)

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16 лет назад
2453 просмотра
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Дипломная работа по декоративно-прикладному искусству (педагогика), теоретическая и практическая часть БЕЗ приложений (в которых, собственно, и вся суть). В этом виде защищать не советую:) Обращайтесь:)

Диплом по декоративно-прикладному искусству (пед.).doc
383 КБ